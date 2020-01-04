"Фулхэм" выбил "Астон Виллу" из Кубка Англии и другие результаты 1/32 финала

Представляем результаты 1/32 финала Кубка Англии.

Отметим, что те, кто сыграли между собой вничью, будут играть ответный матч.

"Кардифф" - "Карлайл Юнайтед" 2:2

Голы: Бридж, 12 - 0:1, Маккерди, 45 - 0:2, Патерсон, 50 - 1:2, Уайт, 55 - 2:2



"Престон" - "Норвич" 2:4

Голы: Ида, 2 - 0:1, Эрнандес, 28 - 0:2, Ида, 38 - 0:3, Бодин, 48 - 1:3, Ида (пен), 61 - 1:4, Харроп, 84 - 2:4



"Уотфорд" - "Транмер Роверс" 3:3

Голы: Деле-Баширу, 12 - 1:0, Чалоба, 14 - 2:0, Перейра, 34 - 3:0, Дженнингс, 65 - 3:1, Монте, 78 - 3:2, Маллин, 87 - 3:3



"Рединг" - "Блэкпул" 2:2

Голы: Делфонзо, 28 - 0:1, Болдок, 56 - 1:1, Ньяндюйе, 60 - 1:2, Лоудер, 66 - 2:2



"Брентфорд" - "Сток Сити" 1:0

Гол: Маркондес, 43 - 1:0



"Фулхэм" - "Астон Вилла" 2:1

Голы: Кнокерт, 54 - 1:0, Эль-Гази, 63 - 1:1, Артер, 74 - 2:1



"Саутгемптон" - "Хаддерсфилд" 2:0

Голы: Смоллбоун, 47 - 1:0, Воукинс, 87 - 2:0



"Оксфорд Юнайтед" - "Хартлпул" 4:1

Голы: Китчинг, 9 - 0:1, Холл, 52 - 1:1, Баптист, 66 - 2:1, Фосу-Анри, 84 - 3:1, Тэйлор (пен), 87 - 4:1



"Брайтон" - "Шеффилд Уэнсдей" 0:1

Гол: Рич, 65 - 0:1

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