"Фулхэм" вылетел из АПЛ

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"Фулхэм" вылетел из АПЛФото: твиттер BBC Sport/Автор неизвестен

В матче 35-го тура АПЛ, "Фулхэм" дома проиграл "Бернли" со счетом 0:2 и таким образом лишился шансов подняться на 17-е спасительное место.

Напомним, что "Фулхэм" вернулся в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона.

В этом сезона "дачники" набрали всего 27 очков в 35 матчах.

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