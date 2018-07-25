"Фулхэм" взял в аренду вингера "Боруссии"

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"Фулхэм" взял в аренду вингера "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле стал игроком "Фулхэма".

Как сообщает официальный сайт клуба, "дачники" взяли немца в аренду на два сезона.

Напомним, что у Шюррле уже есть опыт выступлений в АПЛ, когда он играл за "Челси".

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