"Фулхэм" заплатит более 20 миллионов евро за защитника "Суонси"

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"Фулхэм" заплатит более 20 миллионов евро за защитника "Суонси"

"Фулхэм" согласовал трансфер защитника "Суонси" Алфи Моусона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "дачники" заплатят за 24-летнего футболиста 22,5 миллионов евро. 

Уже во вторник Моусон пройдёт медобследование, после чего его переход в "Фулхэм" будет оформлен официально. 

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