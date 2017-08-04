Фурсенко: "222 миллиона за Неймара - это за гранью приличия"

Теги неймарпсжбарселоназенит санкт-петербург

Фурсенко: "222 миллиона за Неймара - это за гранью приличия"Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что трансфер нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ не сможет отразиться на европейским трансферном рынке.

Парижане заплатили за форварда 222 миллиона евро.

"Может ли столь внушительная сумма обрушить европейский трансферный рынок? Я не думаю. Дело в том, что экономика мирового футбола состоит из того, чтобы заплатить за игрока как можно больше, сделать на этом рекламу, а потом на имидже футболиста всячески зарабатывать, в том числе продавая футболки с его фамилией. Конечно, эти деньги – за гранью приличия, скажем так. Но спрос рождает предложение. Это обычная формула.

У нас такая финансовая модель невозможна. За границей клубы зарабатывают за счет продажи телеправ, продаж атрибутики и так далее. А у нас ни первое, ни второе не являются приоритетным направлением с точки зрения пополнения бюджета. Надеюсь, через какое-то время все будет развиваться таким образом. Но, думаю, мы как всегда пойдем своим путем.

Сейчас для нас самое главное – подготовить нашу сборную к чемпионату мира. В частности, то, что делает Роберто Манчини в "Зените", используя лучших наших футболистов, этому способствует. Очень сильная конкуренция, которая есть в "Зените", заставляет всех стараться", - сказал он. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов