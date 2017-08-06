Фурсенко: "Дзюба пообещал забить "Спартаку" два гола"

Теги артём дзюбаспартак москвазенит санкт-петербург

Фурсенко: "Дзюба пообещал забить "Спартаку" два гола"В преддверии матча против московского "Спартака" президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал об обещании, которое дал форвард его команды Артем Дзюба.

"Артем говорил, что он два забьет, если его поставят на "Спартак". Посмотрим, сможет ли он это сделать. Думаю, что, конечно, раздражитель колоссальный. Артем много высказывался по поводу "Спартака". Он бы хотел выйти и играть, но все будет зависеть от тренера", - цитирует Фурсенко чемпионат.com.

Напомним, Жулиано может покинуть "Зенит". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 4 8
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 Анжи 4 3
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов