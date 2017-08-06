Фурсенко: "Дзюба пообещал забить "Спартаку" два гола"

В преддверии матча против московского "Спартака" президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал об обещании, которое дал форвард его команды Артем Дзюба.

"Артем говорил, что он два забьет, если его поставят на "Спартак". Посмотрим, сможет ли он это сделать. Думаю, что, конечно, раздражитель колоссальный. Артем много высказывался по поводу "Спартака". Он бы хотел выйти и играть, но все будет зависеть от тренера", - цитирует Фурсенко чемпионат.com.

Напомним, Жулиано может покинуть "Зенит". | soccernews.ru