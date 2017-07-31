Фурсенко: "Хочу вернуть в "Зенит" Аршавина и Денисова"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что он хотел бы видеть в команде ее бывших игроков - полузащитника Игоря Денисова и нападающего Андрея Аршавина.

Босс питерского клуба сказал про это, отвечая на вопрос фанатов петербургской команды.

"Ребят, я хочу вернуть Аршавина и Денисова. Но у нас есть тренер. Он решает кадровые вопросы. Есть ли это у меня в мыслях? Самое главное, чтобы это было в мыслях у тренера", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Напомним, что в данный момент Денисов выступает за "Локомотив", а Аршавин играет за "Кайрат".

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