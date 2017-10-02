Фурсенко: "Качество газона на "Анжи-Арене" - из прошлого века"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко назвал главную причину потери очков его командой во вчерашнем матче РПФЛ против махачкалинского "Анжи".

"Один из ключевых моментов такого результата - это состояние поле. Команда у нас - техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество "поляны" - из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно", - цитирует Фурсенко ТАСС.

Напомним, ранее о качестве поля в Махачкале высказался Паредес. | soccernews.ru