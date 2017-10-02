Фурсенко: "Качество газона на "Анжи-Арене" - из прошлого века"

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Фурсенко: "Качество газона на "Анжи-Арене" - из прошлого века"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко назвал главную причину потери очков его командой во вчерашнем матче РПФЛ против махачкалинского "Анжи".

"Один из ключевых моментов такого результата - это состояние поле. Команда у нас - техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество "поляны" - из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно", - цитирует Фурсенко ТАСС.

Напомним, ранее о качестве поля в Махачкале высказался Паредес. | soccernews.ru

комментарии
Алексей

Поляна на Анжи-Арене намного лучше, чем в Питере на Крестовском! Пусть Фурсенко не валяет питерского дурачка и не ищет виновных там, где их НЕТ! А на НЕТ и суда нет! А что есть? А есть команда Анжи, которая ХОРОШЕНЬКО утёрла нос питерским выскочкам! Они решили, что за счёт бешеных трансферов, все будут проигрывать им ещё до игры и у всех будут трястись коленки при виде аргентинцев и Кокорина.! Но Они не на тех нарвались! Мало кто мог предположить, что один из аутсайдеров чемпионата «Анжи» сможет дать настоящий бой лидеру Премьер-лиги санкт-петербургскому «Зениту». Однако, для Зенита выезд в Каспийск снова оказался очень сложным. В прошлом году зенитовцы в Каспийске проиграли Анжи - 4:0 в рамках Кубка России и смогли получить только одно очко в чемпионате. В этой игре махачкалинцы продемонстрировали МОГУЧИЙ футбольный характер и сумели НЕ ПРОИГРАТЬ Зениту - ничья. Спартак ЕЛЕ ноги УНЁС в Москве и вот теперь Зенит в Каспийске - обе команды ОТСКОЧИЛИ! Зенит мог проиграть, как и Спартак, но не повезло Анжи! Анжи уже ВТОРУЮ игру подряд играет на ОТЛИЧНО! Вадиму Скрипченко удалось КЛАССНО подготовить команду Анжи к важным матчам с сильными клубами и те еле НОГИ унесли от поражения! Если дело так дальше пойдёт, то Анжи поднимется по турнирной таблице и многих сможет сместить и отправить их ВНИЗ, а сами будут КРАСОВАТЬСЯ наверху. Желаем Анжи так и дальше играть и ПОБЕДЫ придут! Могут ведь и надо СТАРАТЬСЯ! Будем всегда рады за Анжи и за их тренера Вадима Скрипченко! Вперёд Анжи! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

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