Фурсенко: "Кокорин будет лучшим футболистом России"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко высказался об игре форварда своей команды Александра Кокорина.

"Рад ли я прогрессу Кокорина? Конечно. Он - очень талантливый человек, футболист. Он в себя поверил, Кокорин будет лучшим футболистом страны", - приводит слова президента "сине-бело-голубых" Советский спорт.

Напомним, Фурсенко прокомментировал разгром, который "Зенит" учинил "Спартаку". | soccernews.ru