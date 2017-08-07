Фурсенко: "Кокорин будет лучшим футболистом России"

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Фурсенко: "Кокорин будет лучшим футболистом России"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко высказался об игре форварда своей команды Александра Кокорина.

"Рад ли я прогрессу Кокорина? Конечно. Он - очень талантливый человек, футболист. Он в себя поверил, Кокорин будет лучшим футболистом страны", - приводит слова президента "сине-бело-голубых" Советский спорт.

Напомним, Фурсенко прокомментировал разгром, который "Зенит" учинил "Спартаку". | soccernews.ru

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