Фурсенко: "Кришито становится лидером "Зенита" при Манчини"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал победу своей команды над "Бней-Иегудой" (2:0) в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

"Кокорин? Мне все нравится, есть позитивная динамика. Мне кажется, что ребята реализуют себя в этом сезоне.

Кришито становится лидером при Манчини? Вне всякого сомнения. Мне кажется, что вся команда становится другой. Она более энергична, нацелена на гол, объединена общей идеей", - сказал Фурсенко в эфире программы "Все на матч".

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