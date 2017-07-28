Фурсенко: "Кришито становится лидером "Зенита" при Манчини"

Теги зенит санкт-петербург

Фурсенко: "Кришито становится лидером "Зенита" при Манчини"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал победу своей команды над "Бней-Иегудой" (2:0) в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. 

"Кокорин? Мне все нравится, есть позитивная динамика. Мне кажется, что ребята реализуют себя в этом сезоне.
Кришито становится лидером при Манчини? Вне всякого сомнения. Мне кажется, что вся команда становится другой. Она более энергична, нацелена на гол, объединена общей идеей", - сказал Фурсенко в эфире программы "Все на матч".

Не пропустите: "Бней Иегуда" - "Зенит" - 0:2 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов