Фурсенко: "Молло будет наказан"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что полузащитник Йоан Молло понесет наказание после того, как показал средний палец фанатам.
"Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.
Напомним, что хавбек ответил болельщикам, которые скандировали "Молло – п****ас".
Не пропустите: Молло показал фанатам "Зенита" средний палец. | http://soccernews.ru
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