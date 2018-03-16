Фурсенко: "Мы уверены, что игроки и тренерский штаб "Зенита" смогут мобилизоваться и реализовать свой потенциал"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения от "РБ Лейпциг" по сумме двух встреч (1:2 и 1:1).

"Это болезненное поражение для нашего клуба, сегодня мы вместе с нашими болельщиками разочарованы результатом. Но мы уверены, что в этой непростой ситуации игроки и тренерский штаб смогут мобилизоваться и реализовать свой потенциал.

Характер команды формируется и в победах, и в поражениях. В оставшихся восьми матчах нам будет недостаточно простой самоотдачи. Все вместе - болельщики, клуб, команда - мы должны будем стоять друг за друга до последнего. Спасибо всем, кто сегодня поддерживал нас на стадионе в Петербурге и у экранов телевизоров во всем мире, и здоровья нашим травмированным игрокам", - приводит слова Фурсенко российские СМИ.

Напомним, что после 22 туров "Зенит" занимает пятое место в Премьер-лиге.

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