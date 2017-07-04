Фурсенко: "Надо доказать болельщику, что "Зенит" - самый популярный клуб в России и в скором времени в Европе"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о амбициозных планах клуба на следующий сезон.

"Нам надо завоевать чемпионство. Сейчас строится практически новая команда с новым главным тренером и с новыми амбициями. Главное - показать красивый футбол, это самое важное для болельщиков. Конкуренция за 10 лет стала другой. Мы вышли на совершенно другие горизонты, связанные с инфраструктурой, и сейчас отличный момент для того, чтобы снова взяться за это дело. Именно сейчас надо доказать болельщику, что "Зенит" - это самый популярный клуб в России и, думаю, в скором времени и в Европе.

В этом году мы очень постараемся выиграть еврокубок. Верю, что у нас всё получится. Конечно, мы такие задачи перед собой ставим, но главное - не обмануть болельщиков в их ожиданиях. У нас есть задача выйти в Лигу чемпионов, чтобы играть там в следующем сезоне. Мы хотим победить в первенстве России. Лига Европы - турнир сложный, за последние годы он приобретает все большее значение в европейском футболе. С точки зрения финансов она не может сравниться с Лигой чемпионов, но там тоже достаточно амбициозные задачи, можно получить от 300 до 500-700 миллионов евро за сезон. В зависимости от этого будут и премиальные. Так что этот турнир нам тоже желательно было бы освоить, чтобы помочь нашей команде развиваться так, как мы этого хотим", - сказал Фурсенко в эфире программы "Футбол России".

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