Фурсенко: "Не стоит делать изменников родины из Дзюбы и Кокорина"

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Фурсенко: "Не стоит делать изменников родины из Дзюбы и Кокорина"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко защитил нападающих команды Александра Кокорина и Артема Дзюбы, которые потроллили главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Моя реакция на поведение Дзюбы и Кокорина? Давайте больше обсуждать футбол, чем чьи-то жесты. Не стоит из людей, которые неудачно пошутили, делать изменников родины", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Напомним, что оба футболиста не принимали участие в Кубке Конфедераций-2017. 

Не пропустите: Фурсенко: "Зенит" будет покупать только сильных легионеров". | http://soccernews.ru

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