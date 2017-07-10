Фурсенко: "Ничего не слышал о предложении "Спартаку" приобрести Дзюбу"

Теги зенит санкт-петербургспартак москваартём дзюба

Фурсенко: "Ничего не слышал о предложении "Спартаку" приобрести Дзюбу"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко опроверг информацию о том, что его клуб предлагал услуги своего ведущего нападающего Артема Дзюбы московскому "Спартаку", информирует ТАСС.

В частности, босс "сине-бело-голубых" заявил: "Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал".

Напомним, Чухлов призвал выгнать Дзюбу из "Зенита". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Шлюба Спартаку не нужен.

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