Фурсенко о Кокорине: "Любо-дорого посмотреть"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко доволен игрой нападающего питерской команды Александра Кокорина, который отметился результативными действиями в четырёх матчах подряд.

"Кокорин меня в очередной раз поразил. Человек играет с большим удовольствием. Думаю, фактор Манчини можно назвать причиной его преображения. Хороший тренер раскрывает игроков. Сейчас он показывает очень качественную игру. Любо-дорого посмотреть" - сказал функционер.

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