Фурсенко: "О новых приобретениях "Зенита" узнаете в четверг"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко высказался о планах своего клуба на последние дни трансферного окна.

"Не могу пока сказать, купит ли кого-нибудь "Зенит". Все узнаете завтра. Возможно, с кем-то и расстанемся. Дзюба? Все может быть. Давайте дождемся закрытия трансферного окна и поговорим об уже свершившихся фактах", - приводит слова Фурсенко чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" нацелился на форварда "Торино". | soccernews.ru