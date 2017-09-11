Фурсенко объяснил неудачную игру Ригони в матче с "Динамо"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко объяснил неудачную игру полузащитника своей команды Эмилиано Ригони в матче с московским "Динамо".

"Он - очень хороший игрок, на тренировках отлично себя показывает. Единственное, что объективно помешало ему вчера, это очень долгий перелет из Аргентины после вызова в сборную. Ему трудно было что-то показать. Но правильно сделал Манчини, что его выпустил на поле, парню надо адаптироваться, чтобы особенно заиграть в Европе", - цитирует Фурсенко Р-Спорт.

Напомним, Фурсенко прокомментировал ничью "Зенита" против "Динамо". | soccernews.ru