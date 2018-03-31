Фурсенко объявил о завершении кризиса "Зенита"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в ходе встречи с болельщиками объявил о завершении кризиса, в который попала команда в этом году.

"Кризис прошёл. Сейчас будем рвать всех подряд. Обещаю" - сказал Фурсенко.

Отметим, что "Зенит" уже вылетел из Кубка России и Лиги Европы, а в РФПЛ "сине-бело-голубые" после 22 сыгранных матчей занимают пятое место, имея в своём активе 39 очков.

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