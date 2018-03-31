Фурсенко оценил выступления "Зенита" в текущем сезоне
Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко оценил выступления своей команды в текущем сезоне.
"Этот сезон оказался довольно сложным для нас, создается новая команда. Мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол, показывает быструю, комбинационную игру. Не все получается. Мне пришла на ум аллегория: мы строим мощный гоночный автомобиль. Иногда приходится соревноваться на проселочной дороге, и здесь "Нива" может нас обогнать. Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге", - цитирует Фурсенко СЭ.
Напомним, Фурсенко рассказал о несостоявшемся трансфере Смолова. | soccernews.ru
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