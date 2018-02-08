Фурсенко отказался отпускать Нобоа

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко отказался расставаться с полузащитником своей команды Кристианом Нобоа.

Об этом, как информирует bobsoccer.ru, сообщил эквадорский журналист Даниэль Навас. В частности, им было сказано: "На сегодняшней встрече Кристиана Нобоа и президента "Зенита" последний выразил желание, чтобы игрок остался в клубе. Нобоа имеет намерение покинуть "Зенит" и перейти в "Эмелек" на правах аренды. Окончательное решение по данному вопросу, стоит ожидать между 15-м и 20-м февраля, так как в конце данного месяца в России заканчивается заявочная кампания".

Напомним, Чаушич назвал "Зенит" лучшей командой России. | soccernews.ru