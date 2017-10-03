Фурсенко ответил на критику Путина

Теги зенит санкт-петербург

Фурсенко ответил на критику ПутинаПрезидент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко ответил на критику президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику. Мы согласны с тем, что надо развивать российский футбол, но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург: приехали иностранные архитекторы, а теперь это наше достояние. Так же будет и с "Зенитом", - цитирует Фурсенко Р-Спорт.

Напомним, Фурсенко высказался о шансах аргентинских легионеров "Зенита" заиграть в своей национальной сборной. | soccernews.ru

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