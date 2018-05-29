Фурсенко озвучил цели, поставленные перед Семаком

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко озвучил цели, поставленные перед новоиспеченным главным тренером его команды Сергеем Семаком.

"Вернуться в Лигу Чемпионов - это первая задача. И, конечно, чемпионство "Зенита" - это та цель, к которой мы всегда стремимся и будем стремиться", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" Чемпионат.

Напомним, Фурсенко прокомментировал назначение Семака главным тренером "Зенита". | soccernews.ru