Фурсенко озвучил цели, поставленные перед Семаком

Теги зенит санкт-петербургсергей фурсенкосергей семак

Фурсенко озвучил цели, поставленные перед СемакомПрезидент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко озвучил цели, поставленные перед новоиспеченным главным тренером его команды Сергеем Семаком.

"Вернуться в Лигу Чемпионов - это первая задача. И, конечно, чемпионство "Зенита" - это та цель, к которой мы всегда стремимся и будем стремиться", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" Чемпионат.

Напомним, Фурсенко прокомментировал назначение Семака главным тренером "Зенита". | soccernews.ru

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