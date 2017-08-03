Фурсенко: "Поле стадиона "Санкт-Петербург" поменяют осенью"





Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, что на стадионе "Санкт-Петербург" будут менять поле осенью.

"Поле на стадионе "Санкт-Петербург" будут менять во время перерыва на матчи сборных, но не в сентябре, а позже", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Напомним, что из-за проблем с выкатным полем, газон нового стадиона придется менять каждые несколько месяцев.

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