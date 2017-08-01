Фурсенко: "Приобретенные аргентинские игроки - будущее "Зенита"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал трансферную кампанию своего клуба текущим летом.

"Все эти аргентинские ребята, с которыми "Зенит" подписал контракты - очень талантливые игроки. Плюс - аргентинцы вообще хорошо адаптируются в России, их присутствие в команде будет способствовать развитию российских игроков, им - по 21-23 года, они - будущее нашей команды. А с точки зрения футбольного бизнеса, в дальнейшем, когда они вырастут, можно будет провести их трансферы в Европу, и таким образом можно будет пополнить бюджет "Зенита", - цитирует Фурсенко ТАСС.

Напомним, стало известно, когда Ригони пройдет медобследование в "Зените". | soccernews.ru