Фурсенко: "Приобретенные аргентинские игроки - будущее "Зенита"

Теги зенит санкт-петербург

Фурсенко: "Приобретенные аргентинские игроки - будущее "Зенита"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал трансферную кампанию своего клуба текущим летом.

"Все эти аргентинские ребята, с которыми "Зенит" подписал контракты - очень талантливые игроки. Плюс - аргентинцы вообще хорошо адаптируются в России, их присутствие в команде будет способствовать развитию российских игроков, им - по 21-23 года, они - будущее нашей команды. А с точки зрения футбольного бизнеса, в дальнейшем, когда они вырастут, можно будет провести их трансферы в Европу, и таким образом можно будет пополнить бюджет "Зенита", - цитирует Фурсенко ТАСС.

Напомним, стало известно, когда Ригони пройдет медобследование в "Зените". | soccernews.ru

комментарии
Марат Башаров

Почему Манчини так мало времени дает Жулиано? Игрок то очень солидный! На замену с Рубином вышел и игра засверкала новыми красками! Зенит для меня все еще загадка - одно дело у новичков премьер лиги выигрывать (в случае с Тосно так вообще со скрипом) и совсем другое за ЛЧ бороться (хотя в этом году это будет попроще ведь три команды туда попадают). Посмотрим как Зеня со Спартаком будет смотреться! Краснодар кстати тоже должен в этом году за ЛЧ побороться, команда ведь классная, прогрессирует постоянно, трансферы очень грамотные совершает, вот только защитники команде нужны хорошие а то их там сооовсем НЕТ!!!

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Владимир Пулин

На счет Дриусси вообще пока помолчал бы, никакой супер игры он еще не показал! Бежит неплохо, старается гол очень важный забил в концовке с Рубином. Вот и все достижения его, понаблюдаем еще за ним

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Марат Башаров

Действительно ребята перспективные, но даже самый крутой экстрасенс не скажет станут ли они топ игроками

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Месси

Фурсенко - бизнесмен хуев! Из-за таких вот предпринимателей футбол превращается в ДЕНЬГИ!

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Владимир Пулин

Мечтай, мечтай - вырастут они! Смотри как бы не сдулись!!!

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