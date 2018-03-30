Фурсенко рассказал о несостоявшемся трансфере Смолова

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко объяснил, почему не состоялся трансфер форварда "Краснодара" Федора Смолова.

"Буду честен с вами, Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. В первое окно мы не сделали этого - не хватило времени и денег. Смолов слишком дорогой. Честно скажу, условия, которые выставлены, неприемлемы. Мы потянуть не можем. Я ответственный за это. Манчини хотел этого футболиста при всех условиях. За Смолова у нас просили 40 миллионов евро, это трансфер и агентские. Мы не смогли пойти на такие траты" - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

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