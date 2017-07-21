Фурсенко рассказал о трансферных планах "Зенита"
Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о трансферных планах клуба.
"Надо понимать, что большинство слухов инициируется агентами, чтобы продвинуть своих игроков на трансферном рынке. Поэтому большая часть этих инсайдов в отношении "Зенита" не соответствует действительности. Не стоит забывать про лимит. У нас планируются как покупки, так и продажи. Селекционный штаб работает по полной программе" - сказал Фурсенко.
Из громких подписаний "Зенита" текущим летом стоит выделить Леандро Паредеса, Кристиана Нобоа, Себастьяна Дриусси, Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.
Не пропустите: "Зенит" узнал своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов
-
Моуринью: "Существующий календарь не то что не уважает, но не защищает клубы"
-
Клопп провел встречу с Коутиньо
-
Сабатини: "Ситуация на трансферном рынке сейчас очень тяжелая"
-
Неймар подпишет с ПСЖ контракт на пять лет
-
В свое время Ди Мария мог оказаться в ФК "Москва"
-
Фассоне: "На трансфер Бонуччи нас вдохновил Винченцо Монтелла"
-
"Севилья" намерена подать иск против участников трансфера Витоло
-
Три европейских гранда нацелились на защитника "Ниццы"
-
Бонуччи: "Я не предатель"
-
"Монако" назвал сумму, за которую готов отпустить Мбаппе
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер Менди
-
"Челси" хочет приобрести Льоренте
-
Модрич забрал себе 10-й номер Хамеса
-
"Челси" назвал сумму отступных за Косту
-
Тошич определился с новым клубом
-
В ПСЖ готовы платить Санчесу 390 тысяч евро в месяц
-
Коларов прибыл в расположение "Ромы"
-
Лукаку назвал предстоящий матч с "Реалом" "тренировкой"
-
В "Ювентусе" рассказали о будущем Дибалы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|6
|2
|ЦСКА Москва
|2
|3
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|4
|Краснодар
|1
|3
|5
|Анжи
|2
|3
|6
|Уфа
|1
|3
|7
|Ахмат
|1
|3
|8
|Спартак Москва
|1
|1
|9
|Ростов
|1
|1
|10
|Динамо Москва
|1
|1
|11
|Урал
|1
|1
|12
|Рубин
|1
|0
|13
|Арсенал Тула
|1
|0
|14
|Тосно
|1
|0
|15
|Амкар
|2
|0
|16
|СКА Хабаровск
|1
|0