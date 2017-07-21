Фурсенко рассказал о трансферных планах "Зенита"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о трансферных планах клуба.

"Надо понимать, что большинство слухов инициируется агентами, чтобы продвинуть своих игроков на трансферном рынке. Поэтому большая часть этих инсайдов в отношении "Зенита" не соответствует действительности. Не стоит забывать про лимит. У нас планируются как покупки, так и продажи. Селекционный штаб работает по полной программе" - сказал Фурсенко.

Из громких подписаний "Зенита" текущим летом стоит выделить Леандро Паредеса, Кристиана Нобоа, Себастьяна Дриусси, Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.

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