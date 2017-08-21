Фурсенко рассказал, с чем связаны перемены в игре Кокорина

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Фурсенко рассказал, с чем связаны перемены в игре КокоринаПрезидент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, с чем связаны перемены в игре форварда его команды Александра Кокорина.

"В человека всегда надо верить, а главный тренер верит в Александра. Кроме всего прочего, Роберто - очень сильный специалист, который может раскрыть те возможности, которые есть потенциально у игрока, вот и все. В игровых вещах тут - во всем заслуга тренера, это надо всегда помнить", - цитирует Фурсенко Р-Спорт.

Напомним, Лунев назвал лучшего игрока "Зенита". | soccernews.ru

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