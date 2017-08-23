Фурсенко: "Ригони разносторонний, быстрый и мощный футболист"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко поделился мнением о новичке команды Эмилиано Ригони.

"Ригони - это уникальный футболист, выступающий на разных позициях в полузащите. У него две рабочие ноги - и правая, и левая одинаково. Он может закрыть несколько позиций и дать вариативность в выборе тренера. Манчини будет использовать его в разных ситуациях.

Ригони разносторонний, быстрый и мощный футболист, поэтому он нам очень кстати. С "Утрехтом" он выйти не сможет, потому что на раунд заявлен не был. Зато сможет сыграть уже против "Ростова" - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

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