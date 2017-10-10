Фурсенко: "Сарсания - потрясающий профессионал с фантастической футбольной эрудицией"

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Фурсенко: "Сарсания - потрясающий профессионал с фантастической футбольной эрудицией"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко поделился мнением о бывшем спортивном директоре питерского клуба Константине Сарсании, который скоропостижно скончался на прошлой неделе.

"Мы прощаемся с нашим очень близким другом Константином Сарсанией. Если бы в футболе было звание академика, Костя был бы академиком футбольных наук. Потрясающий профессионал с фантастической футбольной эрудицией. Казалось, он мог решить любые футбольные вопросы. Ему было подвластно всё, он знал всех - иностранных игроков, иностранных тренеров. Он был в курсе всего, что происходит в футболе и особенно хорошо знал российский футбол. Это человек, который менял футбол в лучшую сторону. Он помогал молодым расти. Он помогал им не просто становиться футболистами, но и очень хорошими людьми. Сарсания был удивительным человеком с прекрасным чувством юмора. Человеком, который попал к нам в сердца и больше никогда оттуда не уйдёт" - сказал Фурсенко.

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