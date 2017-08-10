Фурсенко: "Сделали правильный выбор, пригласив Манчини"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Фурсенко: "Сделали правильный выбор, пригласив Манчини"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко высказался о работе главного тренера своей команды Роберто Манчини.

"Если вы посмотрите профессионально, то Манчини полностью переиграл Карреру в недавнем матче со "Спартаком". И нам удалось за короткое время создать боеспособный коллектив. Все это не может не радовать. Но за этим всем стоит огромный коллектив единомышленников.

Для реального становления команды нужно минимум полсезона, а игроки "Зенита" через два месяца показывают очень приличный футбол. Манчини проводит очень насыщенные тренировки и массу внимания уделяет тактике. Много работает с отдельными игроками... Два месяца работы уже показали, что мы сделали правильный выбор", - цитирует Фурсенко чемпионат.com.

Напомним, Манчини требует новых трансферов. https://soccernews.ru/news/manchini-zenitu-neobhodimo-doukomplektovatsya-168236

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