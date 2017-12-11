Фурсенко: "Селтик" - достойный соперник"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой питерской команде в соперники достался шотландский "Селтик".

"Мы с шотландскими клубами, с "Глазго Рейнджерс" уже играли и успешно. Если мы ставим перед собой самые высокие цели, то, конечно, команду такую надо проходить. Считаю, что жребий достаточно удачный. Футбол будет очень красивый - это абсолютно точно. "Селтик" - достойный соперник" - сказал Фурсенко.

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