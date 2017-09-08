Фурсенко: "Сейчас выдвижное поле арены "Санкт-Петербург" невозможно использовать из-за медиацентра"

Теги зенит санкт-петербург

Фурсенко: "Сейчас выдвижное поле арены "Санкт-Петербург" невозможно использовать из-за медиацентра"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, почему стадион "Санкт-Петербург" не может использовать возможности выкатного поля.

"Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать. Что касается замены газона, это самый северный стадион, поэтому только практика покажет, что будет с ним происходить. Таким образом, нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что медиацентр в ближайшее время будет демонтирован за 400 миллионов рублей.

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