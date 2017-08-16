Фурсенко: "Таких разнообразных тренировок, как у Манчини, еще не видел"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Фурсенко: "Таких разнообразных тренировок, как у Манчини, еще не видел"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко похвалил главного тренера своей команды Роберто Манчини.

"У нас складывается очень хорошая атмосфера в команде. И тренер наш сказал, что главное - создать коллектив. И это у него получается. Думаю, все будет здорово. Таких интересных и разнообразных тренировок я еще не встречал", - цитирует Фурсенко чемпионат.com.

Напомним, Ледяхов не считает "Зенит" главным фаворитом чемпионата России. | soccernews.ru

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