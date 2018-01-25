Фурсенко: "Трудно переоценить вклад, который Манчини вносит в российский футбол"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко похвалил главного тренера петербургской команды Роберто Манчини.
"Под нагрузкой всегда тяжело, но меня особо радует молодёжь, которая очень хорошо играет. Есть кому в будущем заменить ветеранов. Команда эффективно работает. Тренировки на загляденье, очень много тактики. Причем Манчини буквально за руку водит молодых, показывает, что надо делать. Трудно переоценить тот вклад, который он вносит уже сейчас в российский футбол. Роберто меня все время пытается научить тому, что русским футболистам надо больше уделять внимания. Говорит о том, что нам надо хорошо сыграть на чемпионате мира. Я так понимаю, что для него это приоритет номер один.
Абсолютно спокойно отношусь к слухам об уходе Манчини. Футбола без слухов не бывает. Слухи, обсуждения, недовольства судьями — это составной элемент игры. Чем больше недовольства и слухов, тем популярнее становится футбол", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.
Напомним, что после 20 туров "Зенит" занимает второе место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков. Стоит отметить, что прошлым летом питерский клуб потратил на трансферы 85 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12