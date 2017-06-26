Фурсенко: "У "Зенита" не будет мегапокупок"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко высказался о трансферной политике питерского клуба в течение нынешнего межсезонья.
"Мы вышли из-под санкций фэйр-плей после того, как продали трёх игроков за достаточно приличную сумму. Пока мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей. Слухи с нами связывают Денисова, Маноласа, Ерохина, Полоза, Дриусси. Чей-то приход правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов" - сказал Фурсенко.
По данным некоторых СМИ, руководство "Зенита" обещало новому главному тренеру команды Роберто Манчини два топ-трансфера этим летом.
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|Ростов
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|Уфа
|30
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|Урал
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|Анжи
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