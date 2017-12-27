Фурсенко: "Уход Манчини? У нас все сборы запланированы, тренер работает"



Президент "Зенита" Сергей Фурсенко опроверг информацию о том, что главный тренер Роберто Манчини может покинуть команду и возглавить "Милан".

"Что я могу сделать – обращайтесь к итальянской прессе. У нас все сборы запланированы, тренер работает. Писать могут всё что угодно", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Манчини уже встречался с представителями "Милана". Стоит отметить, что его контракт с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

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