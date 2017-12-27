Фурсенко: "Уход Манчини? У нас все сборы запланированы, тренер работает"

Теги зенит санкт-петербургмиланроберто манчини

Фурсенко: "Уход Манчини? У нас все сборы запланированы, тренер работает"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко опроверг информацию о том, что главный тренер Роберто Манчини может покинуть команду и возглавить "Милан".

"Что я могу сделать – обращайтесь к итальянской прессе. У нас все сборы запланированы, тренер работает. Писать могут всё что угодно", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Манчини уже встречался с представителями "Милана". Стоит отметить, что его контракт с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Манчини может покинуть "Зенит" и возглавить "Милан". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов