Фурсенко уверен, что Манчини не покинет "Зенит" ради сборной Италии
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко уверен, что Роберто Манчини не покинет питерский клуб ради поста главного тренера сборной Италии.
"Безусловно, мы слышали слова президента итальянской федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с "Зенитом" до конца. Данная ситуация клуб не беспокоит" - сказал Фурсенко.
Напомним, что президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио назвал пять кандидатов на пост главного тренера национальной сборной. Кроме Манчини в шорт-лист вошли Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери. | http://soccernews.ru
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