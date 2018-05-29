Фурсенко: "В "Зенит" пришел тренер, который исповедует атакующий, зрелищный футбол"

Теги сергей семакзенит санкт-петербургсергей фурсенко

Фурсенко: "В "Зенит" пришел тренер, который исповедует атакующий, зрелищный футбол"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал назначение наставника "Уфы" Сергея Семака главным тренером своей команды.

"Мы очень рады, что Сергей Богданович Семак вернулся в родной дом. Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер - здесь он начинал свою тренерскую карьеру. Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду.

В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий зрелищный футбол. Сегодня к нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития "Зенита". Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор - мы выбрали самого достойного", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" официальный сайт его клуба.

Напомним, назначение Семака прокомментировал Семин. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов