Фурсенко: "В "Зенит" пришел тренер, который исповедует атакующий, зрелищный футбол"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал назначение наставника "Уфы" Сергея Семака главным тренером своей команды.

"Мы очень рады, что Сергей Богданович Семак вернулся в родной дом. Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер - здесь он начинал свою тренерскую карьеру. Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду.

В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий зрелищный футбол. Сегодня к нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития "Зенита". Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор - мы выбрали самого достойного", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" официальный сайт его клуба.

Напомним, назначение Семака прокомментировал Семин. | soccernews.ru