Фурсенко: "В "Зените" на каждую позицию почти два сильных человека"

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Фурсенко: "В "Зените" на каждую позицию почти два сильных человека"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что он доволен началом сезона и высокой конкуренцией в команде.

"Все направлено на достижение результата. Манчини – опытный тренер, работавший с сильными футболистами. Он может найти подход к любому игроку. Например, Кокорин является более глубоким человеком широкого диапазона. Он раскрылся после того, как в него поверили. По-другому играется, когда чувствуешь, что на тебя рассчитывают.
В "Зените" на каждую позицию почти два сильных человека. Хорошо, что есть соперничество. Люди бьются за места, и мы всегда можем равноценно заменить человека. Это связно с календарем, участием в Лиге Европы, а также предстоящим чемпионатом мира. Мы играем через два дня на третий. Но состав позволяет "Зениту" достойно выглядеть во всех турнирах", – сказал Фурсенко в эфире программы "Все на матч". 

Напомним, что после шести туров "Зенит" лидирует в Премьер-лиге.

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