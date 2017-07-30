Фурсенко: "В "Зените" рассчитывают на Дзюбу"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко опроверг слухи о возможном уходе из питерского клуба нападающего Артёма Дзюбы.

"Первый раз слышу о том, что Дзюба может покинуть "Зенит". Вопрос о его уходе не обсуждался, в клубе на него рассчитывают" - сказал Фурсенко.

Ранее стало известно, что 28-летнего Дзюбу хочет арендовать московский "Локомотив". | http://soccernews.ru