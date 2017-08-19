Фурсенко верит в выход "Зенита" в групповой этап Лиги Европы

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко поделился ожиданиями от ответной игры против "Утрехта" в раунде плей-офф Лиги Европы.

"Команда и Роберто Манчини в отличном настроении. У меня есть вера в выход в групповой этап, она непоколебима. Мы будем двигаться вперед, для этого у нас все возможности есть.

Я вас уверяю, что на игру с голландцами уже во вторник будут все билеты проданы. Для нас поддержка фанатов является основополагающей. Будем все вместе завоевывать победу над "Утрехтом" - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Ответная игра пройдет 24 августа. Первый поединок закончился минимальной победой "Утрехта" (1:0).

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