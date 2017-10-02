Фурсенко: "Все пять аргентинцев "Зенита" достойны играть в сборной"

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Фурсенко: "Все пять аргентинцев "Зенита" достойны играть в сборной"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко выразил уверенность, что все пять аргентинцев, выступающих за питерскую команду, заслуживают места в составе "альбиселесте".

"Мы взяли очень сильных игроков, и все пять достойны играть в сборной. Но три, конечно - очень хороший результат. Они молодые, и всё ещё впереди" - сказал Фурсенко.

Отметим, что в сборную Аргентины были вызваны Эмануэль Маммана, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони. Также в "Зените" выступают ещё два аргентинских легионера - Себастьян Дриусси и Матиас Краневиттер. | http://soccernews.ru

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