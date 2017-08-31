Фурсенко высказался о возможном приобретении Мевли

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко высказался о возможном приобретении его клубом защитника "Ростова" Михи Мевли.

"Не знаю, насколько завершены процедуры по трансферу Мевли, но в этом направлении мы работаем", - приводит слова босса "сине-бело-голубых" Р-Спорт.

Напомним, ранее Фурсенко анонсировал новые подписания своим клубом. | soccernews.ru