Фурсенко выступил на чествовании Кержакова

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Фурсенко выступил на чествовании КержаковаПрезидент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко выступил на чествовании бывшего нападающего своей команды Александра Кержакова, которое в эти минуты проходит на арене "Санкт-Петербург".

"Мы сегодня чествуем выдающего футболиста России и Санкт-Петербурга. Он - лучший бомбардир России, сборной России, "Зенита". Саша, ты - легенда "Зенита"! Саша будет воспитывать "зенитовцев". Он остается в "Зените"! Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников! Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! "Зенит" - чемпион!", - сказал Фурсенко.

Напомним, Фурсенко поделился трансферными планами своего клуба. | soccernews.ru

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