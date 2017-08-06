Фурсенко выступил на чествовании Кержакова

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко выступил на чествовании бывшего нападающего своей команды Александра Кержакова, которое в эти минуты проходит на арене "Санкт-Петербург".

"Мы сегодня чествуем выдающего футболиста России и Санкт-Петербурга. Он - лучший бомбардир России, сборной России, "Зенита". Саша, ты - легенда "Зенита"! Саша будет воспитывать "зенитовцев". Он остается в "Зените"! Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников! Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! "Зенит" - чемпион!", - сказал Фурсенко.

Напомним, Фурсенко поделился трансферными планами своего клуба. | soccernews.ru