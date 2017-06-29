Фурсенко: "Зенит" будет покупать только сильных легионеров"

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Фурсенко: "Зенит" будет покупать только сильных легионеров"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о главной цели, которая стоит перед перед его клубом.

"Один из наших главных приоритетов - развитие российских игроков. В связи с этим мы и пригласили именитого тренера и сейчас занимаемся покупкой сильных легионеров. Слабые иностранцы покинут "Зенит". Под руководством Манчини и рядом с топ-легионерами наши футболисты станут прогрессировать", - цитирует Фурсенко СЭ.

Напомним, "Зенит" заинтересовался бразильским защитником. | soccernews.ru

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