Фурсенко: "Зенит" играл хорошо, интересно, зрелищно"

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Фурсенко: "Зенит" играл хорошо, интересно, зрелищно"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал ничейный результат с "Динамо" (0:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

"Сама игра неплохая. Даже сказал бы, что хорошая. В завершающей стадии чуть подкачали, но "Зенит" играл хорошо, интересно, зрелищно. Было очень сложно против соперника, который обороняется всем составом. У нас команда месяц назад только построена была, да и то не вся. Есть игроки новые. Двое летали в Аргентину, это 40 часов перелета. Сами понимаете, не так все просто. Там тренировались. Не было игровой практики. Потихонечку все придет в нормальное состояние. Будем играть, забивать и радовать зрителей", - приводит слова Фурсенко "Матч ТВ".

Стоит отметить, что после этого матча "Зенит" сохранил первое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Динамо" и "Зенит" завершили матч без голов. | http://soccernews.ru

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