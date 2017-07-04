Фурсенко: "Зенит" могут покинуть 10 игроков"

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Фурсенко: "Зенит" могут покинуть 10 игроков"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что клуб покинет целая группа футболистов.

"Сейчас почти полный состав поехал на вторые сборы. Скорее всего, часть прямо со сборов уедет в аренду. Пока неясно, кого мы сможем продать до 1 сентября. Тем не менее, в этом направлении мы работаем весьма активно. Думаю, 5-6 или даже 10 человек из состава покинут "Зенит"

Мы работаем над покупкой легионеров. Это должны быть очень сильные игроки, способные решать судьбу матча. С другой стороны, это должны быть очень талантливые ребята, которых мы будем растить вместе с нашими парнями. Спустя какое-то время на этой основе будем делать бизнес - продавать уже совершенно готовых к европейским чемпионатам игроков в два-три раза дороже, чем они стоят на сегодняшний момент", - сказал в эфире программы "Все на футбол" Фурсенко.

Стоит отметить, что после трансферов и возвратов из аренд, в первой команде "Зенита" числятся 32 футболиста.

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