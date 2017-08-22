Фурсенко: "Зенит" не думает о приобретении Месси и Агуэро"

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Фурсенко: "Зенит" не думает о приобретении Месси и Агуэро"Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко высказался о покупке своим клубом сразу нескольких аргентинских футболистов.

"Аргентинцы лучше адаптируются, чем бразильцы, в силу климатических особенностей Аргентины. Они - очень техничные и быстрые, активные, я бы даже сказал. А Манчини проповедует именно такой футбол - очень быстрый.

Кроме того, одна из наших основных задач - чтобы наши игроки находились в такой элитной футбольной среде, чтобы они могли выступить достойно на Чемпионате Мира 2018-го года. Не думает ли "Зенит" также о приобретении Лионеля Месси и Серхио Агуэро? Нет, у нас таких планов нет.", - цитирует Фурсенко ТАСС.

Напомним, Абденнур близок к переходу в "Зенит". | soccernews.ru

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