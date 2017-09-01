Фурсенко: "Зенит" не нарушал правил финансового fair play"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о том, что его клуб сумел не нарушить финансовый fair play этим летом.

"С точки зрения экономической "Зенит" очень хорошо справился в это трансферное окно. С точки зрения финансового fair play у нашего клуба вообще нет никаких проблем. К тому же мы купили и молодых игроков, которые имеют возможности роста и, в частности, роста их трансферной стоимости", - сказал он.

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