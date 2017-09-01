Фурсенко: "Зенит" не нарушал правил финансового fair play"

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Фурсенко: "Зенит" не нарушал правил финансового fair play"Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о том, что его клуб сумел не нарушить финансовый fair play этим летом.

"С точки зрения экономической "Зенит" очень хорошо справился в это трансферное окно. С точки зрения финансового fair play у нашего клуба вообще нет никаких проблем. К тому же мы купили и молодых игроков, которые имеют возможности роста и, в частности, роста их трансферной стоимости", - сказал он.

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комментарии
Виктор

А Манчини ТРЕБУЕТ всё новых и новых покупок!!! Трансферное окно на закрытии, а Манчини всё требует и ТРЕБУЕТ! Во как, НЕ НА ШУТКУ, Манчини разошелся и вошел в КУРАЖ трансферных НЕПОМЕРНЫХ трат!!! Сколько можно??? Пора Манчини умерить трансферные АППЕТИТЫ! Лучше МЕНЬШЕ, да лучше, но в Зенит скупают оптом и в розницу! А как Манчини собирается справиться с таким наплывом новичков??? Тут дело совсем в другом ракурсе вырисовывается. Как вы не можете понять, что Манчини готовит себе трансферную ОТМАЗКУ!!! Мол какие результаты вы с меня будете требовать, когда вы мне не купили того или другого по моему требованию на флажке трансферной компании! А то, что Зенит уже ОПТОМ и в РОЗНИЦУ скупил игроков для Манчини, по его же требованию, это Манчини почему-то уже не волнует! Ему новые бешеные суммозатратные трансферы подавай! Очень даже может быть, что Манчини уже ПОНЯЛ, что в Зените ему ЛОВИТЬ нечего и готовит себе отмазку по поводу НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры Зенита в Европе! К чему Зениту такие большие трансферные траты??? Опыт Луческу уже показал, что не в питерского коня трансферный корм и снова БОЛЬШИЕ деньги уже выбросили на ветер! От 48 до 67 миллионов евро ВЫБРОСИЛИ зенитовскому коту под ХВОСТ по запросам Луческу! И как результат ПОЛНЫЙ провал Зенита а Европе и в России! Должен же быть ТРАНСФЕРНЫЙ разумный подход в Зените к запросам Манчини!

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